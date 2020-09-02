Анжелика Варум выпустила стильный клип с Аллой Сигаловой

Музыка: Ян Дрюпин, слова: Сергей Сорока. Режиссер клипа - Алексей Дубровин. Хореограф: Алла Сигалова. «Плачу, не плачу — вас не касается. Если вокруг всё утонет, расплавится - Любовь останется», - таков рефрен этой песни.

«Если честно, я не собиралась снимать видео на эту песню. Она из тех, которые должны звучать здесь и сейчас, на нерве, без имитаций. Только после того, как хореография Аллы Сигаловой так органично вплелась в это произведение, и мои любимые «Лебеди» натёрли кровавые мозоли на репетициях этого номера, я перестала внутренне сопротивляться. И пусть мне по-прежнему кажется, что в живом концерте песня выглядит гораздо монолитнее, мощнее и концептуальней, моя рефлексия не должна влиять на судьбу работы, в которую вложено столько времени, таланта и труда», - говорит Анжелика.



ТЕКСТ

Песню «Любовь останется» Анжелика Варум впервые представила летом прошлого года на фестивале «Новая Волна», а в сентябре выпустила отдельным синглом.