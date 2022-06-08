Леонид Агутин и Анжелика Варум живут и работают в России

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», - сказал Агутин ТАСС, призвав поклонников доверять информации на его официальных страницах в социальных сетях.

Ранее в Telegram-каналах сообщили, что звездная чета якобы приняла участие в концерте в поддержку Украины. После этого стали распространяться слухи об отъезде артистов. Престарелый лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов даже призвал исключить артистов из числа участников музыкального фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге.



Леонид Агутин и Анжелика Варум

В ответе Агутина Миронову, который есть в распоряжении ТАСС, музыкант предложил политику "пожурить" свою пресс-службу за то, что предоставили ему фейковую информацию.





«Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами. Теперь получается, что вы предъявляете нам серьезное обвинение, не имея никаких для этого оснований», - обратился Агутин к Миронову.

Пресс-секретарь Агутина Ольга Борхес-Яровая в беседе с ТАСС уточнила, что организаторы концерта U For Ukraine использовали запись артистов без их ведома.

«Организаторы онлайн-концерта U For Ukraine включили в программу песню, в записи которой приняли участие Леонид и Анжелика в 2021 году. Это интерпретация мелодии Николая Леонтовича "Щедрик", также известной как Carol of the Bells. Работала большая интернациональная команда музыкантов из России, Украины, США, Китая и других стран. Видео Magic Song можно посмотреть на YouTube, оно вышло в декабре прошлого года и было посвящено детям во всем мире», - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что Агутин и Варум в день концерта 20 марта выступали в Тюмени.