Глюкоза призналась, что должна была спеть песню «Лабутены», но отказалась

В ютьюб-шоу «Сама Меньшова» телеведущей Юлии Меньшовой певица Глюкоза призналась, что отказалась в свое время петь песню «Лабутены»:
«Не только «Лабутены»! Но еще и «Кожаная сумка Prada»! Сергей (Шнуров) мне их предложил. Только вот Верочка родилась, только я вышла из декрета, туда-сюда, советовалась с Максом (Фадеевым). Он говорит, что мат, не знаю, тыры-пыры, было сомнение, что жестко очень. Я много позиционировалась как мама, вот это все. Мы сильно переживали: рекламные контракты, как это все. Показалось жестковато. А надо было рискнуть!».
Глюкоза рассказала, что много дружила с Сергеем Шнуровым.
«Мы много дружили, всю жизнь он выступал на нашей свадьбе, и остальных праздниках. Мы как бы друзья. И как я поняла, он тогда переформатировал свой проект, и он искал женский голос. И настроение, характер, наглость такая, пронзительность, звонкость в вокале - ему этого хотелось. Ну и вообще он хотел сделать коллаб. И я тоже с удовольствием! Как бы я не кокетничала, - я все равно ругаюсь матом и все равно хожу на группу «Ленинград»! Потому что это выплеск каких-то эмоций! Я так же могу сходить и в театр, это не черно-белое».
А потом Глюкоза начала сожалеть о принятом решении.
«А потом прошло время, я посмотрела на «Лабутены» и «Сумку», и поняла, что я профукала шанс. Так неприятно, конечно! Когда ты в жизни ошибаешься. Но потом я сняла трубку и сказала - я хочу, давай, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста что-то делать. Он говорит: давай, приезжай в Питер, у меня тут альбом, и есть трек для тебя. А сейчас я думаю. Если бы я спела три песни, то вот эта большая машина под названием «Ленинград» поглотила бы меня. И какая-то моя индивидуальность и то, что я просто Глюкоза, могла бы подысчезнуть. Потому что его авторитет, его харизма (Сергея), - она съедает. И вообще неблагодарное дело о чем-то жалеть. Это в моей биографии есть!»
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