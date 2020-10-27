Niletto спел о личной боли «Дай мне»

Niletto поет «самую грустную песню» под упругий танцевальный бит, в котором пронзительно просит: «Дай мне сил», затем снова переходя на проникновенный полушепот.
«Это очень эмоциональный трек, эмоции которого осознанно прикрыты танцевальным битом и прямой бочкой. В этом треке много моей личной боли, которую я передал простыми словами. Это очень личный и грустный трек. Люблю вас. Пишу эти эмоции для вас, делюсь ими откровенно. В «Дай мне» много сил, несмотря на слова «дай мне сил...»», — говорит Niletto.
Трек сделан на бите от Энди Энди.
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