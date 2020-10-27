Niletto спел о личной боли «Дай мне»

«Союзмультфильм» объявил полный состав участников онлайн-концерта 30 октября, который пройдёт в аккаунтах легендарной Киностудии и «Русского радио» при поддержке Министерства Культуры РФ. Стали известны и другие подробности шоу, например, какие именно песни из мультфильмов будут исполнены артистами и что увидят на своих экранах зрители во время трансляции.

