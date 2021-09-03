Niletto станцевал «Подойди» из будущего альбома

Niletto снял клип о супергероях и своем становлении Певец Niletto высокобюджетно экранизировал недавнюю песню «Someone like you» по мотивам песни Adele (смотреть клип). Клип режиссера Владимира Беседина открывает боевая сцена битвы на японских мечах, отсылающая к стилистике «Черепашек-ниндзя». Затем клип неожиданно превращается в вялую романтическую историю, в которой Данила Прытков танцует со своей предполагаемой возлюбленной и делает суровое лицо «героя», которое должно напомнить про образ Брюса Уиллиса.







«В супергероике есть Origin-истории – это фильмы о становлении героя. Наш клип открывает новую веху в развитии Niletto и его вселенной. Клип...

Niletto неумело скосплеил Адель Певец Niletto выпустил новый сингл «Someone like you» (слушать песню). Песня Нилетто косплеит знаменитый хит Адель «Someone Like You», - песня имеет похожий гармонический ряд, и название песни упоминается в тексте. Более того, Нилетто пытается даже воспроизвести мелодию Адель, но звучит это довольно пискляво и небрежно.







Любопытно, что к этому музыкальному адку приложила руку никто иная, как Юлия Зиверт! Она значится в соавторах трека, хотя сам Данил Прытков не решился указать ее в соцсетях как автора, упомянув только про Энди Энди.



Niletto



Вот для...

Niletto бьется со злом на самурайских мечах Певец Niletto (Данил Прытков) выпустил в свет экшн-видео на песню «НевывоЗИМАя» (смотреть клип). Режиссер Давид Бинтсене представил вышедший в декабре прошлого года билингвальный романтический трек как футуристический экшн-боевик в стиле неокибер-панка с самурайскими мечами, огненными вспышками, летающими по воздуху героями, а сам Niletto предстает в образе «доброго» героя. Завершается клип финальной битвой.







«Обязательно посмотри эту сказку», - призывает Данил.



Niletto



Между тем, многие поклонники недоумевают, как связан стильный футуристический видеоряд с содержанием самой...

Анет Сай и Niletto лежат в кровати и занимаются шопингом в любви Анет Сай и Niletto выпустили полноценный клип на недавно показанный дуэт «Не люблю?» (смотреть клип). В клипе режиссера Дмитрия Климова пара валяется на кровати вместе, ходит по известному супермаркету товаров для дома, выбирая что-то для себя, дарит друг другу цветы, - словом, жизненная рутина как она есть, - но все мысли только о любви.







«В песне «Не люблю» мы с Даней поделились с вами нашими историями из жизни. Из поколения в поколение люди проживают похожую ситуацию, когда долго живешь с человеком, но ваши отношения постоянно на грани, («закипает чайник, закипаем и мы»..). С одной...