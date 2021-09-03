Niletto станцевал «Подойди» из будущего альбома

Песня посвящена болезненному расставанию, когда лирическая героиня плачет, а герой советует ей бежать от него куда подальше.
Автор музыки Энди Энди. Клип Niletto придумал, снял и станцевал сам в каком-то паркинге с двумя танцорами.
«Нового материала у меня много, новые песни. Думаем, как это подать. Я хочу выпустить альбом атмосферного музла, которые писал понемногу с Андрюхой (Энди Энди). Получились классные песни. И это поп-музыка. Выйдет достаточно скоро. Первой выходит песня «Подойди». Уже начинаем готовиться к 5 октября,, когда пройдет большой мощный концерт в «Крокус Сити Холле». Там будут много новых песен, много звездных гостей, много всего классного. Не пропустите!», - рассказал артист в трансляции Инстаграма.
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