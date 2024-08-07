Российский режиссер снял клип для Travis Scott и Asake

Клип посвящен всевозможным активным и экстремальным видам спорта и захватывает с первой секунды. Режиссерами выступили Эдгар Эстевес, Джошуа Валле и Никита Вильчинский.

Сценки с рэперами смонтированы через диски колес, сами музыканты активны на автостоянке и на живописной летней натуре. Трэвис пляшет на автомобиле, которому явно осталось жить всего ничего, а Асаке бодро действует в компании экстремалов на скейтах и велосипедах, а в одной из сцен над ним пролетает аэробус.



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Содержание трека как раз про достижение успеха и правильное вложение энергии, которую нужно применить для тотальных побед.

Для Никиты Вильчинского это уже не первая громкая работа с западными звёздами. Есть совместные работы с Ice Spice и Central Cee, ну а в России вряд ли есть человек, который не видел или хотя бы не слышал название клипа "За деньги да".

У Asake в ближайшую пятницу выходит новый альбом "Lungu Boy", который обещает быть не хуже первого, "Work of Art".