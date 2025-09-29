Скончался Юрий Чернавский

О его смерти сообщила в соцсетях семья покойного.
«29 сентября 2025 года ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде, - написали они. - Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем — в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно».