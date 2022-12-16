Slava Marlow посвятил новый альбом своей игрушке

Свое название альбом получил в честь детской игрушки музыканта.
«У меня есть детская игрушка. Ее зовут Тузик, и она со мной с пяти лет: предки подарили, когда я еще был ребенком. На протяжении пятнадцати лет я всегда брал его с собой. Я переезжаю — он со мной. Я еду куда-то в поездку — он со мной, как талисман. И в какой-то момент я осознал, что мне сейчас 22 года, и Тузик застал большую часть становления меня. В конце дня я возвращаюсь к себе домой, ложусь спать и вижу своего мягкого кореша. На протяжении всей жизни я вижу, что этот чел не поддерживал меня, но в то же время не осуждал. При этом он застал все мое взросление. И я подумал, что назову альбом в честь него», - рассказал артист.
В новый релиз Славы Марлоу вошло 9 треков.«Это не «Опенинг». Это не «20». Это не «Артем». Это «Тузик». Не ожидайте от этого альбома то, что обычно ожидаете от меня. Не стройте никаких ожиданий. Просто прыгните и насладитесь им. Я так много раз слушал этот альбом и так люблю его. Позовите друзей в дискорд/ соберитесь компанией/запустите стрим. Я думаю, первое прослушивание работает лучше всего. Абстрагируйтесь от моего прошлого творчества. Просто послушайте его от начала до конца без скипов. Уберите все отвлекающие обстоятельства», - написал музыкант.
По словам исполнителя, альбом «Тузик» - его лучшая работа на данный момент.
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