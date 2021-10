Рэперы Элджей, Slava Marlow и The Limba объединились в лирическом с виду фите «Она тебя любит» (слушать песню).

Солисты Little Big «Ильич да Софья» выпустили лирик-клип на фит с хитмейкером Slava Marlow «Ой да на рейве» (смотреть клип).