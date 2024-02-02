Слава Марлоу хочет «Запретить»

Песня посвящена страхам перед близостью и собственным фобиям, которые проявляются под влиянием сильных чувств. Женскую партию в «Запретить» исполняет молодая певица Шамиля.

«Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить», - поет Слава Марлоу.



Slava Marlow

Жанр видео «Запретить» его создатели определяют как клип-путешествие. По сюжету, певец бредет и едет по заснеженным пустошам, сквозь бури и тьму, пещеры и тоннели. Над видео работал режиссер шоу «Гараж» Михаил Пашкульский, а арт-директором стал Владимир «Ghostprotest» Евграфов, который работает с Канье Уэстом над визуалами для альбома «Vultures».