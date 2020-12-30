Slava Marlow выпустил трек с 13-летним диджеем

«Помните парня из конкурса на 100.000? Он и без моей помощи разорвал весь тикток! Теперь время второй волны! Выставляйте свои тиктоки под этот звук с хэштегом #НЕТПРОБЛЕМ и поднимайте звук выше!», - призвал Слава Марлоу.

МК стал одним из победителей конкурса среди подписчиков, который устраивал Slava Marlow (Артем Готлиб) весной. По условиям конкурса с призовым фондом в 100 тыс. рублей, нужно было дополнить незаконченную композицию Славы Марлоу, для которой он записал только припев и бит.



Slava Marlow

Песня «Нет проблем» уже стала вирусным треком в TikTok, а 30 декабря 2020 года состоялся ее официальный релиз.