Slava Marlow настрелялся в клипе «Миллион дорог»

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Slava Marlow выпустил новый клип «Миллион дорог» по мотивам игры Free Fire (смотреть клип).

Режиссер Александр Романов использовал компьютерную графику по мотивам игры, где герои бегут и стреляют во все подряд.

Как рассказал музыкант, сотрудничество с Free Fire стало «самой большой и зрелищной» коллаборацией в его карьере. По словам артиста, в клип было вложено немало сил – ему и съемочной группе даже удалось детально воссоздать костюмы и оружие из игры. Он добавил, что часть работы над видео прошла на «Мосфильме».

Slava Marlow
Slava Marlow

Slava Marlow – не первый артист, работающий с Free Fire. Ранее в этом году вышли клипы Элджея и Jah Khalib, сделанные в рамках сотрудничества с видеоигрой.

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