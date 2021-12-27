Slava Marlow настрелялся в клипе «Миллион дорог»

Режиссер Александр Романов использовал компьютерную графику по мотивам игры, где герои бегут и стреляют во все подряд.

Как рассказал музыкант, сотрудничество с Free Fire стало «самой большой и зрелищной» коллаборацией в его карьере. По словам артиста, в клип было вложено немало сил – ему и съемочной группе даже удалось детально воссоздать костюмы и оружие из игры. Он добавил, что часть работы над видео прошла на «Мосфильме».



Slava Marlow

Slava Marlow – не первый артист, работающий с Free Fire. Ранее в этом году вышли клипы Элджея и Jah Khalib, сделанные в рамках сотрудничества с видеоигрой.