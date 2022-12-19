«VK Музыка» назвал топ-2022: Macan, Anna Asti, Miyagi&Эндшпиль

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Артистом года по версии сервиса «VK Музыка» стал рэп-исполнитель Macan, который выпустил шесть премьер, два фита и популярный сингл «За всех». Всего его треки набрали более 700 миллионов прослушиваний.

Победители в остальных номинациях выглядят так.

ВК музыка итоги 2022 года
  • «Артистка года» и «Альбом года» — Anna Asti («Феникс»);
  • «Прорыв года» — Xcho;
  • «Группа года» — Miyagi&Эндшпиль;
  • «Трек года» — «Как ты там?» от Kamazz;
  • «Фит года» — «Платина» от Jakone и A.V.G;
  • «Звездный плейлист года» — Gayazov$ Brother$;
  • «Музыкальное сообщество года» — «Русская кибернетика» (подкасты, миксы, кураторские плейлисты и тематические вечеринки о современной электронной музыке);
  • «Обложка года» — альбом «Мэйбилэнд» от Мэйби Бэйби;
  • «Панч года» — Bushido Zho (в треке «Тесно», записанном вместе с Aarne и Anikv, он вспоминает певицу Дору строчкой «Она меня любит, как Дора любит пиво»).

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