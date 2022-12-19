«VK Музыка» назвал топ-2022: Macan, Anna Asti, Miyagi&Эндшпиль

Количество треков российских музыкантов за год сократилось практически во всех чартах стран бывших союзных республик. Отчасти это связано с проблемами загрузки треков в Apple Music агрегаторами, и снятием монетизации из-за санкций.





Аналогичный топ не представлен только для Грузии (в пресс-службе Apple не объясняют, почему хит-парад именно для этой страны отсутствует).

