«VK Музыка» назвал топ-2022: Macan, Anna Asti, Miyagi&Эндшпиль

Победители в остальных номинациях выглядят так.
- «Артистка года» и «Альбом года» — Anna Asti («Феникс»);
- «Прорыв года» — Xcho;
- «Группа года» — Miyagi&Эндшпиль;
- «Трек года» — «Как ты там?» от Kamazz;
- «Фит года» — «Платина» от Jakone и A.V.G;
- «Звездный плейлист года» — Gayazov$ Brother$;
- «Музыкальное сообщество года» — «Русская кибернетика» (подкасты, миксы, кураторские плейлисты и тематические вечеринки о современной электронной музыке);
- «Обложка года» — альбом «Мэйбилэнд» от Мэйби Бэйби;
- «Панч года» — Bushido Zho (в треке «Тесно», записанном вместе с Aarne и Anikv, он вспоминает певицу Дору строчкой «Она меня любит, как Дора любит пиво»).
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