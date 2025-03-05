Зара смотрит, как в небо полетели «Пилоты»

Автор музыки - Тимофей Леонтьев, авторы текста - Тимофей Леонтьев, Алексей Золотарев, Леонид Молочник.

«Пилоты» уже успели затронуть сердца слушателей своей искренностью и глубоким смыслом. Это песня – настоящая поэзия о любви, расстояниях и вечном движении, которое объединяет сердца, несмотря на все преграды.

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Зара

«Любовь – это не просто чувство, а движение, которое требует смелости и веры», - говорит Зара.

Напомним, в конце февраля Заре вручили знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в области культуры.