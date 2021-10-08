Зара спела про «Безумную» любовь

Валерий Сюткин, Стас Михайлов и Зара поддержали репрессии в Белоруссии Российские артисты Валерий Сюткин, Стас Михайлов и Зара выступили на приеме, который провел Александр Лукашенко во Дворце независимости по случаю старого Нового года Напомним, что в Белоруссии не первый месяц идут протестные акции против фальсификации выборов президента страны, и силовики кроваво подавляют акции: избиваются мирные люди, насилуются женщины, по улицам ездят черные машины и хватают людей без разбора. Против режима Лукашенко уже введены многочисленные санкции.



Поздравлять кровавого диктатора Лукашенко из российских артистов ранее решился лишь Николай Басков, он дал понять, что поддерживает пытки и насилие над мирными жителями.



Стас...

Зара выпустила клип «Нравится» с бойцом Артемом Лобовым Зара выпустила новый клип «Нравится» с бойцом смешанных боевых искусств Артемом Лобовым, спарринг-партнером знаменитого Конора Макрегора (смотреть клип). Клип на песню «Нравится» снимался в Нью-Йорке. С режиссером клипа Кариной Кендаль поклонники Зары знакомы по работам «Я лечу» и «Daye». В rkbgt показана история любящей друг друга пары. Он – профессиональный спортсмен, она – его главный вдохновитель. Многие, кто был на боях знают, не каждый любящий человек сможет смотреть на происходящее в октагоне. Переживания, страх, гордость за любимого человека – эмоции, которая проживает Зара. Она не присутствует во время боя, но все ее мысли рядом с ним....

Зара показала свое «второе Я» в клипе «С понедельника» Зара представила клип на песню «С понедельника» (смотреть видео). Как рассказали Intermedia в пресс-службе артистки, в ролике она предстает в новом бунтарском образе, выпускает свое внутреннее «я» на свободу и показывает, на что готова девушка, когда ее желаниями пренебрегают.







В главной мужской роли снялся актер Дмитрий Лавров. Клип снимали в Санкт-Петербурге. По задумке режиссёра Александра Игудина, в одном из ангаров завода «Севкабель» построили настоящий автомобильный кинотеатр. В съёмках было задействовано порядка 30 ретро-автомобилей, а также...

Лукашенко подарили пояс-оберег, а он — статуэтку Розе Рымбаевой Хотя фестиваль «Славянский базар» работает уже три дня, его официальное открытие со всеми звездами прошло только сегодня. Уже много лет на гала-концерт открытия «Славянского базара» приезжает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Приехал и сейчас, и снова с сыном. Тем более, что нужно было раздать важные награды.



Раз в два года путем сложных закулисных отборов среди экспертов отбираются обладатели Премии Союзного государства в области литературы и искусств. Каждая — 5 млн российских рублей. В этот раз премии были вручены троим - композитору Олегу Иванову, авторскому коллективу из дирижера Валерия Полянского...