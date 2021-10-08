Зара спела про «Безумную» любовь

Известная певица и легендарный поэт сотрудничают вместе уже много лет. Их совместные работы всегда удостаивались дипломов телевизионного фестиваля «Песня года» и других престижных наград.
Песня «Безумная» отличается от предыдущих совместных работ Михаила Гуцериева и Зары.
««Безумная» отличается от наших предыдущих совместных песен с Михаилом Гуцериевым. Для меня она особенная, поскольку в моём репертуаре нет песен о безусловной, большой и страстной любви. Сила Михаила Гуцериева в его искренности, самоотдаче и в том, что он остаётся верным своему поэтическому почерку. Его талант — подбирать правильные и нужные слова — всегда приводит к невероятному результату: стихи попадают прямо в цель и не оставляют слушателей равнодушными», - говорит Зара.
Песня «Безумная» стала первой совместной работой Михаила Гуцериева и композитора Дарьи Кузнецовой. По словам Дарьи, именно стихи помогли ей создать столь тонкую глубокую музыкальную тему.
«Главным вдохновением при создании мелодии послужило слово. Каждая фраза — это чувства, которые мы — авторы, хотим донести до слушателя. В этой песне есть и драма, и счастье, и мгновение, и вечность. Михаил Сафарбекович в свой адрес заслуживает слова только в превосходной степени. Он гений, и это доказано его жизнью. Когда я прикоснулась к его стихам, я испытала чувство уважения. Такие люди не рождаются часто, Михаил Сафарбекович абсолютное исключение из общепринятых правил. Я безусловно счастлива, что на свет родилась такая невероятная композиция», — поделилась эмоциями композитор Дарья Кузнецова.
В самое ближайшее время певица приступит к съёмкам видео на песню «Безумная».
Комменты