Зара показала премьеру новой программы с Депардье на подпевках

Несколько песенных премьер, появление Жерара Депардье и еще нескольких поп-звезд, а самое главное — заново сбалансированные блоки программы. Не секрет, что если идешь на концерт Зары, всегда ждешь от нее немного этники, много романсов и бронебойные поп-хиты. От концерта к концерту эти ингредиенты смешиваются в разных пропорциях, но никогда не исчезают. Так было и на премьере этой новой программы, пока с условным названием «Мир вашему дому». Романсов стало поменьше, поп-хитов побольше. И все это сопровождал большой инструментальный состав, квартет бэк-вокалистов, большой танцевальный мужской ансамбль и фееричная видеографика.

Сначала на сцену вышли бэки, и а капелла зазвучала чудная народная «Купалiнка» (о дочери Бога огня Купалы), да еще на белорусском языке! Сама Зара вступила из зрительного зала, и сравнение ее вокала с чистой горной водой не будет банальностью именно в этом случае. Понемногу подключились музыканты. Состав, кстати, внушительный: ритм-секция с перкуссионистом, электро- и акустическая гитара, саксофон и клавишные (и это еще Зара не привезла симфонический оркестр, с которым любит петь). Этнический блок продолжился цыганским шлягером Ederlezi, который все знают по фильму Кустурицы «Время цыган»: у Зары нет той щемящей безнадеги, как в версии Бреговича, зато полно грустной красоты цыганско-балканских напевов. Особо стоит выделить роль первоклассного бэк-квартета.

И дальше пошло-поехало в поп-ключе с громкой бочкой: «Любовь или обман», «Только ты» с очередным выходом в зал. И первый гость Стас Пьеха ради дуэта «Небеса мои обетованные» из репертуара Меладзе, это был, если помните, повод для обоих лишний раз засветиться на новогодних телеэфирах. Забавно, что после просьбы Зары спеть «мою любимую песню» Стас Пьеха сначала пустился в воспоминания, что 30 лет назад впервые побывал на «Славянском базаре» (оказывается, он уже ветеран!), а затем оказалось, что спеть он хочет «хит» в кавычках «Счастье». Впрочем, оказалось, что и в Витебске нашлось несколько человек, которые знают эту песню и готовы подарить артисту цветы (кажется, они были неместные).

А дальше пошли долгожданные романсы. Великий вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и специально для Зары (и эфира Первого) обретший текст от Сергея Алиханова, слава Богу, лишился тех избыточных придыханий, которые были записаны в спешке. Теперь это звонкий пронзительный плач о светлой любви, не зря же Дога именно скрипки использовал как солирующие. Прекрасное исполнение, ждущее достойной перезаписи.

Премьеры начались с новой песни Максима Фадеева на слова Марии Захаровой, той самой спикерши МИДа. Она активно пишет стихи. Фадеев соединил романсовую стихию с упругим битом, и получился вполне актуальный звук. Возможно, это будущий хит. Но еще одна новая песня «Негордая», пожалуй, еще перспективнее. Эта песня написана давней знакомой Зары Дарьей Кузнецовой в мелодической манере Меладзе, имеет прилипчивый хук, и вот же — в живом исполнении слушается гораздо круче, чем в студийной записи. Это давняя беда Зары.

А череда гостей никуда не делась. Сначала вышел ансамбль «Поющие руки» из глухих детей, и очень трогательно махали ручками и даже почти пели под балладу Зары. Затем появился победитель из «Голос. Дети» Данил Плужников, имеющий сложное заболевание костей, и спел дуэтом с Зарой «Нас бьют, мы летаем» - да так, что весь огромный зал встал и аплодировал. Затем он сольно (без Кипелова) спел свою любимую «Я свободен». Был и Олег Газманов, раскованно спел «Ясные дни», а затем дуэтом с Зарой песню «Доля», - причем Зара появилась в образе цыганки. «Доля» непростая песня, что отметил и сам автор, но все получилось.

Однако все, конечно, ждали Жерара Депардье. Причину его появления позднее объяснила мне сама Зара. Оказывается, Депардье принимал недавно участие в очередном телефестивале по перепеванию песен Высоцкого, поскольку хорошо знал и самого Высоцкого, и его жену Марину Влади, и любит его песни. Именно там и спели «Прерванный полет» Зара и Депардье. Честно говоря, перепевание песен Высоцкого кажется мне самым дурацким занятием в мире музыки. И этот «Прерванный полет» не стал исключением. Штука в другом. Зара честно и профессионально спела мелодическую линию, а Жерар Депардье пел по-французски, но как же точно интонационно! Это удивило даже больше того, что Депардье вообще поет. После песни Депардье поведал историю о том, что как-то Высоцкий позвал его в гости в дом Влади, и там десять дней он вообще «не видел солнца», потому что все десять дней они пили без передышки. Несмотря на попытки Марины хоть как-то спрятать бутылки алкоголя. «Высоцкий мой друг», - сказал Депардье, и поблагодарил Зару за возможность сделать все это.

После еще нескольких романсов и цыганской стилистики Зара завершила концерт дробью поп-хитов «Недолюбила», «Счастье над землей», «Поделим небо» (без Стаса Михайлова) и «Мир вашему дому». А в качестве ягодки на торте, под одну только акустическую гитару, - «Виноградная косточка» Булата Окуджавы.

Зара действительно набрала какую-то невероятную форму, она сейчас как эталон эстрадного пения в самом высоком смысле слова. Превосходный и разнообразный вокал, живой насыщенный звук, сочетание поп-хитов с этникой и романсами, умение делать артистические контрасты в концертной программе. Аншлаг на «Славянском базаре» только лишний раз подтверждает ее статус певицы «для всех с хорошим вкусом и не только». Ну и, на секунду, последние три песни зрители просто стояли в рост от восхищения — такое не часто увидишь даже на концертах звезд-однодневок. Зара же создана сиять долго и звучать на высочайшем уровне.

Да, наверное, очень нужно переписать почти все студийные записи этих песен ближе к адекватному концертному звучанию — в качестве визиток те старые записи скорее вредят, чем помогают. Помнится, Лепс эту же проблему решил просто — взял, да и перезаписал. А Ваенга поленилась, и много потеряла. Но хотелось бы сакцентировать — насколько же хороша Зара в живых концертах. Не говоря о том, как важно слышать гениальные песни Доги, Окуджавы, Андрея Петрова, Высоцкого здесь и сейчас, чем часто пренебрегают молодые голосистые певцы. У Зары — округлый роскошный тембр (немного скошенный под выдох, как у многих восточных певцов) и на диво интеллигентный питерский подход к работе. Это почти уникально по нынешним временам. Поп-певица с высочайшим вкусом? Зара.

Гуру КЕН