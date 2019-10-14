Зара показала свое «второе Я» в клипе «С понедельника»

Как рассказали Intermedia в пресс-службе артистки, в ролике она предстает в новом бунтарском образе, выпускает свое внутреннее «я» на свободу и показывает, на что готова девушка, когда ее желаниями пренебрегают.

В главной мужской роли снялся актер Дмитрий Лавров. Клип снимали в Санкт-Петербурге. По задумке режиссёра Александра Игудина, в одном из ангаров завода «Севкабель» построили настоящий автомобильный кинотеатр. В съёмках было задействовано порядка 30 ретро-автомобилей, а также украинский балет «Freedom».



Зара

— В целом это шуточная фантасмагория. Я постарался открыть Зару в другом образе, — рассказал режиссер ролика. — До этого зритель не видел танцевальных клипов с участием артистки. Здесь мы придумали драйвовую танцевальную историю. Хотели выпустить ее второе «я». Нам удалось хорошенько похулиганить при реализации клипа.