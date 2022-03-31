Зара спела песню Ларисы Рубальской

Несколько месяцев назад Зара представила «Цветы запоздалые» в живом исполнении на концерте. Получив массу положительных отзывов, теперь Зара решила выпустить ее на стримингах. Песня о тяжелом расставании с любимым, когда уже поздно говорить о чем-либо, и нельзя верить «словам, которые лгут».
«Для любви это понятие может быть фатальным. Тот, кто осознает свое счастье слишком поздно, в последствии расплачивается тяжелой его утратой… Это история большой любви. Будьте благодарны судьбе за нее. Представляю вам романс «Цветы запоздалые» созданный великолепными авторами Ларисой Рубальской и Дарьей Кузнецовой», - рассказала Зара.
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