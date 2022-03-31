Зара спела песню Ларисы Рубальской

Клип на песню «Нравится» снимался в Нью-Йорке. С режиссером клипа Кариной Кендаль поклонники Зары знакомы по работам «Я лечу» и «Daye». В rkbgt показана история любящей друг друга пары. Он – профессиональный спортсмен, она – его главный вдохновитель. Многие, кто был на боях знают, не каждый любящий человек сможет смотреть на происходящее в октагоне. Переживания, страх, гордость за любимого человека – эмоции, которая проживает Зара.