Shaman стал заслуженным артистом России

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman).

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Shaman
Shaman

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», - говорится в документе.

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Певец Shaman прокомментировал это так:

«Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Служу России!»

Кроме того, президент РФ наградил орденом Дружбы певицу Зарифу Мгоян, известную под псевдонимом Зара.

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