Shaman стал заслуженным артистом России

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», - говорится в документе.
Певец Shaman прокомментировал это так:
«Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Служу России!»
Кроме того, президент РФ наградил орденом Дружбы певицу Зарифу Мгоян, известную под псевдонимом Зара.
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