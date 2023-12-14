Blur снова объявила о распаде

Об этом рассказал фронтмен коллектива Дэймон Албарн.

«Пора закругляться с этой кампанией. Для меня это уже перебор. Это было правильное решение и огромная честь снова сыграть эти песни, провести время с этими ребятами, записать альбом и бла-бла-бла. Я не говорю, что больше такого не случится, это был прекрасный успех, но я не зацикливаюсь на прошлом».



Blur

В 2023 году легенды брит-попа воссоединились и выпустили первый за восемь лет альбом «The Ballad Of Darren», а также откатали тур с выступлениями на крупнейших фестивалях. Последний концерт прошел 27 ноября в Буэнос-Айресе на фестивале Primavera Sound.

Албарн поделился своими ближайшими творческими планами. Среди них работа над новым альбомом Gorillaz в Индии и постановка оперы, сценическая премьера которой ожидается в Париже в следующем году.