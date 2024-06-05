Blur выпустит концерт на Уэмбли как альбом и фильм-концерт

Группа поделилась этой новостью в социальных сетях, опубликовав тизер-трейлер своих больших концертов на Уэмбли, которые состоялись в июле прошлого года. Blur за два вечера выступили на стадионе перед более чем 150 000 фанатов. Теперь, более года спустя, 26 июля этого года будет выпущен концертный альбом выступлений на Уэмбли.



Blur: Live at Wembley Stadium

Кроме того, Blur официально анонсировали свой концертный фильм из концертов на Уэмбли: Blur: Live at Wembley Stadium. Он должен выйти в кинотеатрах Великобритании и Ирландии 6 сентября.

Это будет их второй предстоящий фильм, наряду с ранее анонсированным документальным фильмом о воссоединении «До конца». Полнометражный документальный фильм выйдет в кинотеатрах 19 июля.