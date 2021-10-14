Дэймон Албарн с саксофоном и струнными думает о вечном

Как и в случае с предыдущими синглами, премьера композиции сопровождена также выходом клипа с живым исполнением песни, в котором лидер Blur и Gorillaz выразил свою любовь к Южной Америке. Саксофон, струнные - это будет весьма необычный альбом.
Предыдущий сингл с пластинки «Royal Morning Blue» вышел в конце сентября.
«The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» стала логичным продолжением одноименной концертной программы для оркестра, вдохновленной природой Исландии. Над этим проектом музыкант начал работать еще в 2019-м году. По словам Албарна, во время локдауна он вернулся к сочинению новой музыки, адаптировал часть этого материала и сочинил новые песни. В итоге вышел диск на 11 треков, «исследующих темы хрупкости, утраты, рождения и перерождения».
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