Дэймон Албарн с саксофоном и струнными думает о вечном

Лидер Blur и Gorillaz Дэймон Албарн презентовал второй трек «Polaris» со своего грядущего сольного альбома «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» (смотреть видео).

Вместе с премьерой студийной версии сингла музыкант представил и видео живого исполнения песни вместе с группой и струнным квартетом.







Это первое из серии live-видео под заголовком «Sublime Boulevards – Performance Films», которыми Албарн планирует делиться в ожидании выхода альбома.



Дэймон Албарн



«The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» станет вторым сольным альбомом Албарна и выйдет 12 ноября. Пластинка стала логичным продолжением одноименной концертной программы для...