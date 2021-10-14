Дэймон Албарн с саксофоном и струнными думает о вечном

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Дэймон Албарн выпустил еще одну песню из своего будущего второго сольного альбома «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» (смотреть клип).

Как и в случае с предыдущими синглами, премьера композиции сопровождена также выходом клипа с живым исполнением песни, в котором лидер Blur и Gorillaz выразил свою любовь к Южной Америке. Саксофон, струнные - это будет весьма необычный альбом.

Предыдущий сингл с пластинки «Royal Morning Blue» вышел в конце сентября.

Дэймон Албарн
Дэймон Албарн

«The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» стала логичным продолжением одноименной концертной программы для оркестра, вдохновленной природой Исландии. Над этим проектом музыкант начал работать еще в 2019-м году. По словам Албарна, во время локдауна он вернулся к сочинению новой музыки, адаптировал часть этого материала и сочинил новые песни. В итоге вышел диск на 11 треков, «исследующих темы хрупкости, утраты, рождения и перерождения».

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