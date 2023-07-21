Blur выпустил «послешоковый» альбом «The Ballad Of Darren»

Дэймон Албарн, Грэм Коксон, Алекс Джеймс и Дэйв Раунтри воссоединились в очередной раз, чтобы записать свой девятый диск.

«Это первый настоящий альбом Blur с момента выхода «13», потому что мы подошли к нему так, как подошли бы к записи раньше, когда мы все собрались в одной студии. Это послешоковая запись, размышление и комментарий о том, где мы сейчас находимся», - говорит Дэймон Албарн.

Даррен, имя которого вынесено в название альбома — бывший телохранитель группы, который теперь работает отдельно с Дэймоном Албарном.



Blur

В альбом вошло 10 песен. С продолжительностью в чуть более 36 минут в стандартной версии альбом стал самым коротким в дискографии группы. В делюкс-издание вошли еще два бонус-трека. На сингл «St. Charles Square» музыканты выпустили клип.

За несколько дней до выхода альбома музыканты сыграли специальный концерт для BBC Radio 2. На Youtube-канале радиостанции поделились живым исполнением лид-сингла с пластинки «The Narcissist».