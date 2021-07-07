Дэймон Албарн сыграл новую песню «Polaris»

Супергруппа Muse и Blur перепела «Isley Brothers» Мэттью Беллами (Muse), Грэм Коксон (Blur) и Майлз Кейн (Last Shadow Puppets) создали сайд-проект своих основных команд. Теперь новая супергруппа музыкантов называется Jaded Hearts Club Band. Также в состав группы вошли гитарист Джейми Дэвис и барабанщик Zutons Шон Пейн.



Jaded Hearts Club Band



Вчера группа выпустила первый сингл. Им стал кавер на хит 1962 года группы The Isley Brothers.







The Isley Brothers — ритм-энд-блюзовая формация, состоящая из пяти братьев. Они играют с 1954 года.



Мэтт Беллами сказал: «Я где-то недавно читал, что заставило меня смеяться, что рок - это новый джаз. Это...

Фронтмен Blur получил королевскую награду Достижения Дэймона Албарна и Голди признаны на официальном уровне. Фронтмену группы Blur и ветерану британской электронной сцены присвоили звание кавалеров Ордена Британской империи - имена артистов оказались в традиционном списке лауреатов, который ежегодно публикует королевская канцелярия накануне Нового года.





Дэймон Албарн



Демон Албарн, который не только сделал Blur мировой легендой, но и успел поработать над несколькими другими не менее успешными проектами - Gorillaz, The Good, the Bad...

Фильм о группе Blur выйдет в декабре Ветераны брит-попа Blur порадовать своих фанов новым концертно-документальным фильмом «Blur: New World Towers», релиз которого состоится 2 декабря 2015 года. Лента посвящена работе над первым за 12 лет новым альбомом группы «The Magic Whip», вышедший весной этого года, и гастрольном тура в его поддержку, пишет music.com.ua.



«New World Towers» - так называется одна из песен альбома, которую музыканты назвали в честь небоскреба в Гонконге, где осуществлялась запись пластинки. Напомним, с «незапланированных» студийных сессий в Гонконге 2013 году и вырос «The Magic Whip». По словам музыкантов, сам город «вдохновил их» записать несколько песен.



В...

Blur собрал I Broadcast из фанатских роликов Blur опубликовали на своем официальном канале новый клип на композицию “I Broadcast”. Песня вошла в восьмой альбом музыкантов “The Magic Whip”, выход которого состоялся 27 апреля 2015 года, пишет Apelzin.



Видео получилось креативным: музыканты собрали с YouTube фанатские ролики, из которых и смастерили экранизацию “I Broadcast”. Дополняют картинку любительские съёмки с концертов.



Отметим, что клип “I Broadcast” стал уже пятым синглом с диска “The Magic Whip”. Альбом дебютировал с первой строчки британского чарта.



