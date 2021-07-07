Дэймон Албарн сыграл новую песню «Polaris»

Вместе с премьерой студийной версии сингла музыкант представил и видео живого исполнения песни вместе с группой и струнным квартетом.
Это первое из серии live-видео под заголовком «Sublime Boulevards – Performance Films», которыми Албарн планирует делиться в ожидании выхода альбома.
«The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» станет вторым сольным альбомом Албарна и выйдет 12 ноября. Пластинка стала логичным продолжением одноименной концертной программы для оркестра, вдохновленной природой Исландии. Над этим проектом Албарн начал работать еще в 2019-м году. По словам Албарна, во время локдауна он вернулся к сочинению новой музыки, адаптировал часть этого материала и сочинил новые песни. В итоге вышел диск на 11 треков, «исследующих темы хрупкости, утраты, рождения и перерождения».
Комменты