Рада Рай презентовала «Если полюблю»

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Рада Рай представляет премьеру своей новой композиции «Если полюблю».

Как призналась певица, на запись этого трека ее вдохновили несколько цыганских праздников, на которых ей удалось побывать. По словам артистки там царила особая атмосфера безудержного веселья, непередаваемый колорит и необыкновенная музыка, свойственная только цыганам. И именно эти эмоции и чувства, которые ей удалось испытать, переросли в желании найти песню, которая сможет передать именно ту атмосферу.

Рада Рай
Рада Рай

Изначально была написана музыка, автором, который выступил Рашит Киямов, к слову автор уже множества известных и любимых публикой песен Рада Рай, таких как «Ты не стой на моём пути», «Всё сбылось», «Прости Мама», «Только ты» и других. После чего поэт Сергей Леонтьев, на уже созданную музыку написал стихи, которые мгновенно покорили артистку, и она немедленно приступила к записи будущего трека.

Новый трек певицы получился достаточно игривым, в котором рассказывается о зарождающихся отношениях девушки со своим молодым человеком. Девушка говорит своему парню, что у них все будет хорошо и что возможно она станет его женой, если полюбит. К слову, фраза «если полюблю» является главным лейтмотивом всей песни.

«Она постоянно повторяется и в этом есть некий элемент игры. Это почти обещание, но с условием. Она играет с ним и ему придется принять условия этой игры. Эта песня об этом» - делится артистка.

Во время записи в студии витала непринуждённая и довольно весёлая обстановка. «В песне есть место, где звучит фраза «хоп-хей» и чтобы создать более реалистичное звучание, нам пришлось целой толпой встать у микрофона и кричать одну фразу около 30 секунд. Это было очень смешно. Я наверно смеялась громче всех, и это все было записано» - с улыбкой рассказывает певица. Кстати, этот момент было решено оставить, и задорный смех Рады Рай, безусловно, украсил будущую композицию.

«Мне хочется, чтобы мои слушатели, услышав эту песню, забыли на время о своих делах, проблемах и просто отдохнули, развеялись, потанцевали. Я хочу, чтобы у всех при прослушивании поднялось настроение. В этой песне заложен посыл радости, и я хочу его всем передать» – добавила Рада.

А также премьера песни «Если полюблю» уже состоялась в эфире радиостанции «Шансон» и радио «Дача».

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