Рада Рай замела снегами известного актера

Развернувшуюся любовную историю Рады Рай и актёра Андрея Андреева, известного по своим ролям в сериалах «Интерны», «Восьмидесятые» и «Склифосовский», можно разглядеть в кадрах нового клипа исполнительницы на песню «Заметает снегами», где Андреев сыграл главную роль.

По сюжету клипа, артисты играют любовную пару, чьи отношения стоят на крою пропасти, возникшей из-за нелепого недоразумения и ведущего их к разрыву.

Клип на композицию «Заметает снегами», авторства Тараса Ващишина и Юлии Холод, призван напомнить людям, что не стоит забывать про самую главную вещь в отношениях, будь то они интимными или дружескими взаимоотношениями - разговаривать между собой. А не надумывать, молчаливо в себе копить и потом взрываться, тем самым причиняя еще большую боль. «Порой, то, что мы видим, вовсе не является истиной, а лишь искажённой картинкой, основанной на наших страхах и переживаниях. И именно в этот момент, важно сразу же придти к своей половинке и откровенно поговорить. На корню предотвращая все возможные конфликты» - добавляет Рай.

В съёмках приняли участие - Алексей Конкин, Александр Фырфа, а также Наталья Дольче, сыгравшая одну из ролей и ставшая режиссером этой работы.

«Съёмка клипа - это всегда увлекательный процесс. Часть из них проходила достаточно в экстремальных условиях - был январь, на улице минус, Рада в открытом платье, а мы в заснеженном поле. Но будь то съемка в поле или квартирные сцены, на протяжении всей работы, нам было очень весело. И порой казалось, что мы снимаем комедию, не смотря на всю драматичность самого сюжета. В итоге, мы справились, клип получился красивым и я очень довольна результатом» - делится Наталья Дольче.