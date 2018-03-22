Рада Рай: Мои песни - моя исповедь!

- Рада, скажите, как проходило ваше музыкальное становление?

- Постепенно. В детстве мне нравилось одно, в юности другое, в более сознательном возрасте третье и так далее. От рока до джаза, от попсы до соула, от романсов до народных песен. Мои музыкальные пристрастия менялись с периодичностью раз в два года, и меня бросало из одной крайности в другую. Так постепенно и формировались мои вкусы в музыке, моё восприятие музыки, моя способность к её выражению.

- Расскажите о ваших музыкальных предпочтениях. Кто в музыкальном плане оказал на вас наибольшее влияние?

- Честно говоря, я не знаю, кто оказал на меня влияние так, чтобы это отразилось на моём творчестве. Мне нравились и нравятся многие артисты, такие как Уитни Хьюстон, Шаде, Стинг, Питер Гэбриел, Александр Розенбаум, София Ротару, Инна Желанная, Леонид Агутин и многие другие. Но я не знаю, оказал ли кто-то из них на меня такое влияние, чтобы их музыкальные следы можно было проследить в моём творчестве. Мне трудно об этом судить. Со стороны это, наверное, виднее кому-то другому, но не мне.

- Есть ли в вашей жизни знаковая песня? Или может песни? И как они изменили вас и вашу жизнь?

- У меня таких песен несколько. Несомненно, это песни "Ты душа моя" и "Калина". Именно с них все началось. Я люблю эти песни всей душой и всегда с огромным удовольствием их исполняю, и никогда не исключу их из своей программы. А если говорить о других песнях, то это "Все скажет музыка за нас". Это композиция с моего пятого студийного альбома, который вышел в свет в феврале этого года. Эта песня определяет моё душевное состояние на сегодняшний день и на протяжении уже многих лет. Все, что в ней говорится, это полностью отражает меня. Песня "Помоги, Боже" - был момент, когда я была немного в потерянном состоянии и не знала, как мне дальше двигаться, куда идти. В том числе и в творчестве. А эта песня стала для меня своего рода путеводной звездой. Слова, стихи этой песни помогли мне преодолеть тот душевный кризис, в котором я тогда находилась.

- А расскажите историю, связанную с песней «Сердца близкие»?

- Песня "Сердца близкие" - это совершенно новая песня, которая еще нигде не звучала и вышла как раз в рамках альбома. Это дуэтная песня, которую я исполняю со своей подругой, моей названной сестрой Натальей Дольче. Мы уже дружим более 15 лет. И так получилось, что некоторое время назад судьба нас развела, и мы пошли разными дорогами. Все это случилось по огромному недоразумению. Но, к счастью, разлука, длившаяся два года, закончилась. Мы поговорили, все поняли, уладили. И я попросила своего знакомого автора, чтобы он написал песню о нас, которая будет символизировать наше воссоединение. И автор в лице Филиппа Шияновского написал такую потрясающую песню, которая попала что ни есть в самое яблочко. Она рассказывает про нас, нашу дружбу и судьбы, передает все эмоции, которые мы пережили вместе.

- Все ваши песни - настоящий диалог со зрителем и, можно наверное даже сказать, что это своего рода исповедь на сцене. Какие чувства и эмоции вы в этот момент испытываете?

- Это зависит, конечно, и от песни. Это может быть эйфория, драматизм и бурное веселье. Но вообще это трудно описать. Но, пожалуй, когда я выхожу на сцену, я пребываю в таком состоянии, когда я больше всего, в первую очередь, честна сама перед собой. И это действительно можно назвать исповедью.

- У вас совсем недавно состоялась большая премьера - вышел ваш пятый студийный альбом «Все скажет музыка за нас» - пару слов о нем.

- Новый альбом вышел в виде «двойника». Это два диска по 12 песен в каждом. Называется он, как верно вы уже сказали, "Все скажет музыка за нас". И он делится на два главных настроения. Первое погрузит всех слушателей и поклонников в веселый и задорный мир без забот. Напомнив всем меня образца 2008 года – юную, смешливую, немного наивную и местами где-то ветреную - когда вышел мой дебютный альбом «Ты душа моя». А второе настроение раскроет слушателям меня сегодняшнего дня - уже повзрослевшую, мудрую, серьезную и знающую всю цену этой жизни - и альбом обещает быть крайне задумчивым, грустным и в некоторых моментах даже трагическим диалогом. А в некоторых композициях окажусь перед своим слушателем в совершенно новом и неожиданном свете. Альбом уже доступен на всех главных музыкальных площадках для прослушивания и скачивания.

- 29 марта 2018 у вас планируется большой сольный концерт в поддержку альбома. Где он будет проходить, что там будет и чем удивите?

- В рамках концерта я представлю свои новые композиции, вошедшие в альбом и, конечно же, исполню уже любимые и известные песни. Чем буду удивлять? Песнями, конечно, в первую очередь. Это будет откровенный и эмоциональный диалог со своим зрителем. Ведь главная и неизменная вещь для меня заключается в том, что все песни являются моим отражением видения мира и моей души. А порой есть вещи, о которых очень трудно говорить и тут на помощь приходит она, царица музыка – и все скажет музыка за нас….

- Ожидаются ли какие-то приглашенные гости?

- Да, в этот вечер со мной на сцену выйдут Эдуард Изместьев и Наталья Дольче, с которыми я исполню свои дуэтные песни.