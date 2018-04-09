Рада Рай презентовала альбом «Все скажет музыка за нас»

Выйдя на сцену, певица поприветствовала публику и сообщила, что обычно так не начинает свои выступления и сейчас хочет исполнить песню «Время настанет», которая не входит в её концертную программу. Исполняя эту композицию, певица почтила память погибших в большой трагедии в Кемерово.

После исполнения, артистка выразила надежду, что её концерт сможет подарить всем собравшимся положительные эмоции, яркие впечатления и через исполненные ей песни дать сил, надежду и веру только в самое лучшее. Далее певица покинула сцену, в зале погас свет, и зазвучало вступительное интро.

Первой прозвучавшей песней стала композиция «Ты моя», которая является первой в новом альбоме артистки. Примечательно, что эту песню написал Олег Ураков, супруг и один из музыкантов коллектива певицы.

Весь концерт был пронизан настроением душевности, любви и самой настоящей красоты. За вечер исполнительница сменила более 5 платьев, каждое из которых краше другого, что вызывало бурный восторг у публики. И три часа, а именно столько выступала певица, пролетели на одном дыхании. Зрители активно поддерживали Раду Рай и после каждой исполненной ей песни осыпали певицу бурей аплодисментов, возгласами «браво», цветами и подарками. На концерте прозвучало множество новых песен с альбома «Все скажет музыка за нас» и, конечно, уже всеми любимые хиты.

Поддержать певицу в этот вечер пришли ее друзья артисты - Эдуард Изместьев ( ex Андрей Бандера), певица Наталья Дольче, поэтесса и исполнительница авторской песни Катя Плетнева.

Также во время концерта в зале была замечена многократная олимпийская чемпионка, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Елена преподнесла артистке огромный букет из красных роз, что очень растрогало певицу. Она выразила свои слова восхищения в её адрес и радость, что та смогла прийти на её концерт.

Презентация альбома «Все скажет музыка за нас» не обошлась и без сюрпризов – в рамках концерта состоялась премьера новой песни «Неосторожно» в дуэте с Эдуардом Изместьевым, премьера дуэта «Сердца близкие» с подругой певицы Натальей Дольче, а также впервые во время выступления артистку сопровождал шоу-балет Emotion.