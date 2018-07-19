Рада Рай перешла на индийские песни

Композиция «Весна» исполнена в дуэте с её близкой подругой Натальей Дольче и исполнителем Арменом Багдасаряном. И это русская версия известной в Индии песни «Бахара», которая стала саундтреком к фильму «Я ненавижу любовные истории».

«Я очень люблю индийскую культуру, их музыку. У меня дома есть индийский канал, где однажды я и услышала эту песню» - говорит Рада - «После мы с моим супругом нашли её в интернете и он загорелся идеей её записать. Но я побоялась, что не справлюсь, и она ведь идёт в разрез с тем, что я обычно пою» - добавляет Рай.

Спустя несколько лет её услышала и Наталья Дольче, которая в свою очередь также решила уговорить Рай на запись этой песни - «В итоге они меня уговорили ввязаться в этот эксперимент. Я на самом деле люблю все необычное» - признается певица.

Перед началом записи, артистки связались с индийскими композиторами Vishal Dadlani и Shekhar Ravjiani, с просьбой о разрешении записать русскую версию их композиции. Те недолго думая, ответили однозначным одобрением. Автором русского текста стала поэтесса Елена Суржикова, написавшая ранее для Рай пронзительную песню «Берега».

Запись проходила в атмосфере веселья, но и напряженного труда - «В начале очень многое не получалось, приходилось делать десятки дублей. Но мы все воспринимали с само иронией и смеялись друг над другом» - делится Рада - «В целом вжиться в песню было легко, её настроение совпадало с нашим. В исполнении, правда, были некие трудности, потому что мелодия индийская. Но я думаю, мы справились. Индия нам очень близка по духу, её яркие краски, красивые мелодии» - вторит ей Дольче.



Рада Рай и Наталья Дольче

В композиции «Весна» три действующих лица - молодой человек, который ищет свою любовь. Его партию исполнил певец Армен Багдасарян; Река, чью партию исполняет Рада Рай; И партия Весны, соответственно исполненную Натальей Дольче. Данная песня олицетворяет расцвет природы, жизни и поиск своей мечты и любви.

«Мой слушатель всегда снисходительно относится к подобного рода моим экспериментам и с теплотой принимает то новое, что я пробую в музыке. Поэтому, я очень надеюсь на их одобрение»- подытожила певица Рай.