Рада Рай выпустила собственный гимн Магадана

Певица презентовала клипа на песню «Магадан», которая посвящена всем тем, кто скучает по родному городу, дому и сейчас находится вдали от него.

Песня «Магадан» была записана и выпущена ещё несколько лет назад и уже успела снискать интерес у публики и найти отклик в сердцах многих жителей Магадана.

«Мы летели после концерта в Магадане в Хабаровск. И я попросила своего музыканта, гитариста Алексея Конкина, зафиксировать все впечатления о нашей поездке и написать песню про мою родину. И пока мы летели, он её написал» - делится артистка историей создания песни.

По признанию певицы, она сразу поняла, что это прямое попадание - «Я свой город чувствую именно так, как написано и спето в этой песне» - добавляет она.

В композиции рассказывается обо всех любимых и знаковых местах исполнительницы – Охотском море, реке «Магаданка», гороховом поле и скалах «Три брата».

А при помощи аранжировки, команда исполнительницы, постаралась передать настроение города - «И мне было особенно приятно, что мои земляки её приняли очень хорошо. Я очень хотела, чтобы она им понравилась. Песен о Магадане написано очень много и я не знала, как воспримут еще одну» - с волнением говорит Рада.

И в этом году, когда артистка прилетела в Магадан на выступление на фестиваль «Золотая Колыма» и также провести там небольшой отпуск, состоялись съёмки клипа на эту композицию.

Съемки музыкального видео проходили в бухте Нагаева, бухте Гертнера, у скульптур мамонту и касатке, а также в посёлке Карамкен и на буксировочном катере в Охотском море. В клипе два главных героя, роли, которых исполняют Рада и маленькая девочка по имени Маргарита Гуражкина.

Клип на песню «Магадан» получился очень трогательным, пропитанным нежностью и большой любовью к родному городу.

По сюжету видео и задумке режиссёра, Рита стала прообразом маленькой Рады и олицетворением её детства, которая показывает и водит исполнительницу по родной земле, и напоминает о счастливых мгновениях, проведённых в этих местах.

«Это посвящение и признание в любви моему родному и любимому Магадану» - с гордостью говорит Рада Рай.

Режиссером клипа стала Наталья Дольче. Оператор - Михаил Дручинин.