Рада Рай и Эдуард Изместьев снова вместе

Это не первая совместная работа двух исполнителей - в их копилке уже имеются такие хиты, как «Ты лети душа» и «Догорит костёр». А 8 лет назад Рай и Изместьев давали совместные гастроли и даже провели сольный концерт на главной площадке страны в Государственном Кремлёвском Дворце.



Рада Рай и Эдуард Изместьев

«Мы соскучились друг по другу» - признаются исполнители - «Мы давно не делали что-то совместного и решили записать этот дуэт» - добавляет Рада Рай.

Нужная песня была найдена не сразу, на это потребовалось примерно около полугода, прежде на глаза артистам попались стихи Андрея Черникова и они отозвались в сердцах исполнителей. После чего Изместьев написал музыку для будущего дуэта.

Не смотря на то, что песня была записана и закончена буквально на днях, первое исполнение она получила ещё в феврале этого года в городе Киров, куда Рай и Изместьев отправились с совместным концертом. Московская премьера песни произошла на сольном концерте-презентации Рады Рай «Все скажет за нас» в конце марта.

Концертная версия песни «Неосторожно» значительно отличается от студийной.

Помимо дуэта, два артиста вновь объединились и периодически выступают с совместной концертной программой, которую они назвали просто и емко «Снова вместе».