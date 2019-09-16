Рада Рай спела про родной Магадан в мажоре

Уже в начале ноября Рада Рай отправится на Дальний Восток со специальной концертной программой «Романсы, новое и полюбившиеся хиты», с которой она посетит Хабаровск, Владивосток, Находку и Южно-Сахалинск. И вот премьера клипа на композицию «Ты в сердце моем, Магадан», которая стала посвящением в честь 90-летнего юбилея родного города артистки.

Сингл «Ты в сердце моем, Магадан» выполнен в стиле поп-рок или же глэм-рок. А исполнен в мажорной тональности. По признанию певицы, про Магадан спето очень много, но песен в мажоре она ещё не слышала. И скромно шутит, что стала первопроходцем.

«Это мой подарок родному городу, - признается Рада. - Я хотела выпустить динамичную песню, чтобы она не была лиричной или грустной, но при этом с жизнеутверждающим посылом».

Официальная премьера песни состоялась в июле, когда в Магадане проходили торжества по случаю дня рождения города. Тогда же состоялись и сьемки ролика. В клипе артистка показывает всю широту её родного края. Одной из локаций стала Нюклинская коса, которую в народе еще называют спящим драконом - крутой обрыв у подножия Охотского моря. Именно в этом месте и были сняты кадры с инструментами.



Рада Рай

Съемки также производились и у подножия самой косы на берегу моря, куда спуститься оказалось невозможным, тем более с музыкальными инструментами. Добраться удалось лишь морем. И несмотря на настигающий съёмочную команду отлив, им удалось снять захватывающую дух красоту этого места.

Стоит отметить, что это не первая песня о Магадане в репертуаре певицы. Сейчас артистка работает над полноценным альбомом, который в будущем году презентует и посвятит своему родного городу и краю.

Режиссёром клипа стала Наталья Дольче, а авторами трека Рашит Каямов и Сергей Леонтьев.