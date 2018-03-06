Рада Рай презентует альбом «Все скажет музыка за нас»

Рада Рай дебютировала на большой сцене более 10 лет назад. Ее песни «Калина», «Душа косолапая», «Ты лети, душа моя» и другие композиции, стали визитной карточкой певицы.



Рада Рай

В начале 2018 года у артистки вышел в свет ее пятый студийный альбом под названием «Все скажет музыка за нас». Новая пластинка певицы представлена в виде «двойника». А именно двух дисков с совершенно противоположными по настроению композициями. По признанию певицы, в свой новый альбом она также включила песни, которые были записаны уже очень давно и никогда не должны были быть изданы. Речь идет о песнях «Магадан» (родной город певицы), «Берега» и других.

Альбом «Все скажет музыка за нас» делится на два главных настроения. Первое погрузит всех слушателей и поклонников в веселый и задорный мир без забот. Напомнив нам Раду образца 2008 года – юную, смешливую, немного наивную и местами где-то ветреную. А второе настроение, раскроет нам певицу сегодняшнего дня - уже повзрослевшую, мудрую, серьезную и знающую всю цену этой жизни - и обещает быть крайне задумчивым, грустным и в некоторых моментах даже трагическим диалогом.

29 марта 2018 года Рада Рай приглашает всех в Конгресс центр им. Г.В. Плеханова, на свой большой сольный концерт-презентацию, посвященный выходу ее нового альбома «Все скажет музыка за нас». В рамках концерта певица представит совершенно новые композиции, вошедшие в альбом и, конечно же, исполнит уже любимые и известные песни.

На концерте ожидается множество талантливых друзей артистов певицы Рады Рай и неожиданные дуэты. Но ради сохранения интриги и ожидания сюрприза, имена гостей пока не раскрываются.