В Петербурге закрасят портрет Шевчука

Ранее власти Центрального района Санкт-Петербурга потребовали от «Ленэнерго» удалить граффити на Литейном проспекте из-за жалобы местного жителя, которому изображение не нравится, передает 78.ru.

Шевчук, однако, признался, что ему обидно за уличных художников, которые трудились над изображением.

«Я к себе очень спокойно отношусь – меня вообще не ломает, если этого не будет. Я даже стесняюсь таких вещей. Обидно только за творчество ребят, которые столько трудились. Обидно, что в культуру прут люди малообразованные, не понимающие современного решения городского пространства. Я не знаю, что сам этот человек сделал хорошего для страны. Обычно вот такие и начинают вякать, маргинальничать», – сказал НСН рок-музыкант, находящийся в Казани, где завтра состоится концерт группы ДДТ.

В пресс-службе «Ленэнерго» сообщили, что получили предписание закрасить граффити от администрации. В компании отметили, что изображение не носит экстремистского характера, не наносит вреда здоровью горожан и не грозит безопасности жителей района. В связи с этим энергетики намерены сделать всё возможное для того, чтобы не удалять портрет Шевчука.

Граффити с Юрием Шевчуком на трансформаторной будке на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге создано художниками стрит-арт движения Hoodgraff в декабре 2016 года. Все работы заняли несколько дней.