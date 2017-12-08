Юрий Шевчук получает пенсию 10 т.р.

Он сказал, что ему по возрасту назначили пенсию «около 10 т.р.»

- Времена в 90-е годы были безденежные, в месяц в 1992 году я получал 100 долларов. А концерты давали на стадионах! Нас все время обманывали. Но мы как-то на деньги-то и не велись особо. Мы другие, мы к деньгам относились иначе. А вот сейчас я задумался. Пенсия 10 тысяч рублей. И как мне всех прокормить? Я впервые, последние года два, репу скребу: «А как они все будут жить, и я заодно?» на эти 10 тыщ. Я впервые задумался о деньгах. А так... Наше поколение другое, идеалисты.