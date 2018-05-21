Nyusha представит новый бренд одежды

Первая капсульная коллекция «Want to love» создана для молодой активной аудитории в стиле sport casual. Все модели капсулы сочетаются между собой и дополняют друг друга. Трендовый крой и качество по доступной цене – то, чего добились девушки, работая над созданием коллекции.

Бренд Nyusha&Léka - представляет модные тенденции в демократичном сегменте. Первая капсула бренда отвечает потребностям прогрессивной молодежной аудитории и знакомит нас с оригинальными дизайнерскими идеями. Каждая надпись и принт - вдохновляющий посыл, - говорится в описании бренда.

Léka - Fashion designer и основатель бренда женской одежды в Нью Йорке. Бренд Léka представлен в Нью Йорке, Париже, Лондоне и еще в 8 городах по всему миру. Модели Léka публикуют Vogue, Harper’s Bazar, L’Officiel, Cosmopolitan.

Коллекции Léka выбирают для съемок и выхода в свет Леди Гага, Хайди Клам, Рита Ора, Коко Роша, Кети Топурия и многие другие. Léka - участник недели моды в Нью Йорке, дизайнер года 2014 в Санкт-Петербурге.

Запуск официальных продаж состоится 30.05.2018.