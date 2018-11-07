Нюша стала мамой

Молодые родители показали фото новорожденной дочери в соцсетях. Муж Нюши, находившийся рядом с супругой во время появления на свет дочери, написал эмоциональный пост, в котором поделился впечатлениями после увиденного.



Дочь Нюши

- Это для мужчин пост! Дорогие мужчины , я трижды отец , но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики - то , что я увидел и ощутил - это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в одном - женщины - это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин. Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упрёки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге, - написал муж Нюши.