Нюша уходит со сцены

Беременную супругу поддержал и муж, 38-летний советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.

Пара долгое время скрывала интересное положение артистки, стараясь не привлекать внимание к грядущему пополнению в их семье. Однако вскоре тайное стало настолько очевидным, что сама Нюша с гордость призналась – она ждет первенца.



Нюша

«Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный. Действительно, впервые за эти десять лет я должна сделать небольшую паузу. Очень волнительно», – поделилась Нюша с подписчиками.

Нюша тщательно следит за своим здоровьем и даже уже пришлось провести некоторое время на сохранении. Супруги уже выбрали роддом, в котором на свет появится их первый общий ребенок. Правда, услуги обойдутся им в круглую сумму, но это не столь разорительно для артистки, работающей на сцене больше 10 лет.

«Для ВИП-клиентов существует отдельный вход. Нюша уже заключила контракт на ведение беременности и роды стоимостью один миллион рублей. Сейчас певица наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя. Также в пакет входят пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций, обследования. В течение нескольких дней после родов Нюша вместе с малышом будет находиться в отдельной комфортабельной палате», – рассказывали «СтарХиту» в окружении пары.