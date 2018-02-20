Шевчук: Я устал думать о новом альбоме

«В этом альбоме есть совершенно разная музыка, но, там есть песни и покрепче, более аутентичные нашему видению времени. Сейчас заканчиваем этот альбом. Возможно, он выйдет уже этой весной, чему я был бы очень рад. Просто я устал уже думать об этом альбоме – пора его выпускать! Песни, мы, в общем, собрали, 15 штук!», - рассказал НСН Юрий Шевчук.
По словам Юрия Шевчука, будущий альбом не станет основой для новой концертной программы. Ее разработку музыканты отложат до следующего года. Поэтому сейчас ДДТ продолжит тур с программой «История звука», а еще весной поклонников ждет серия акустических концертов Юрия Шевчука.
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