Шевчук: Я устал думать о новом альбоме

«В этом альбоме есть совершенно разная музыка, но, там есть песни и покрепче, более аутентичные нашему видению времени. Сейчас заканчиваем этот альбом. Возможно, он выйдет уже этой весной, чему я был бы очень рад. Просто я устал уже думать об этом альбоме – пора его выпускать! Песни, мы, в общем, собрали, 15 штук!», - рассказал НСН Юрий Шевчук.



Юрий Шевчук

По словам Юрия Шевчука, будущий альбом не станет основой для новой концертной программы. Ее разработку музыканты отложат до следующего года. Поэтому сейчас ДДТ продолжит тур с программой «История звука», а еще весной поклонников ждет серия акустических концертов Юрия Шевчука.