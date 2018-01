Скончался басист The Kinks и The Zombies

Музыкант умер 20 января, сообщает РИА Новости. Как говорится в заявлении основателя The Zombies Рода Арджента в официальном Twitter группы, точная причина смерти Родфорда пока не установлена.

"Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения на лестнице", — рассказал Арджент. Гитарист скончался вскоре после своего последнего отыгранного концерта в составе The Zombies.

График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолсе. Билеты на многие концерты уже распроданы, на другие продажа все еще открыта.

"Я опустошен внезапной потерей Джима. Я слишком разбит, чтобы сформулировать мысль. Это такой шок, я всегда думал, что Джим будет жить вечно", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог создать группу The Zombies (основана в 1961-м), но сначала отверг предложение войти в ее состав. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь членом коллектива до самого его распада в 1996 году. После этого он перешел в The Zombies вместе со своим сыном Стивом.