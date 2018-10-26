Солистка Artik&Asti увеличила ягодицы

«Операция которую я сделала 8 октября 2018 года, как вы понимаете, это всего пару недель назад, называется 3-D липомилскульптурирование тела (...) Решилась, потому что меня не устраивала моя фигура, я вообще не знаю кто из девушек На все 100 доволен собой а я всегда мечтала о красивой талии и хорошей попе, - рассказывает певица. - Хотела "подточить" своё тело до своей видимости идеала. У меня сейчас очень сексуальные формы, особенно попа, спортивный животик, красивые переходы и женственные изгибы. Для этой операции я набирала 6 кг веса, мы забрали жир из всех проблемных зон, и вкачали часть его в ягодицы.»

В ближайшее время Анне предписаны некоторые ограничения.

«Худеть мне пока категорически нельзя, а то уйдёт самое важное, перекачанный жир. Этого хочу я меньше всего», - делится аристка.