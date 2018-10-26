Солистка Artik&Asti увеличила ягодицы

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Солистка популярной группы Artik&Asti решилась на липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром. По словам Анны, она мечтала об этом на протяжении трёх лет, но из-за занятности хирурга и плотного гастрольного графика группы мечту Asti осуществила лишь 8 октября.

«Операция которую я сделала 8 октября 2018 года, как вы понимаете, это всего пару недель назад, называется 3-D липомилскульптурирование тела (...) Решилась, потому что меня не устраивала моя фигура, я вообще не знаю кто из девушек На все 100 доволен собой а я всегда мечтала о красивой талии и хорошей попе, - рассказывает певица. - Хотела "подточить" своё тело до своей видимости идеала. У меня сейчас очень сексуальные формы, особенно попа, спортивный животик, красивые переходы и женственные изгибы. Для этой операции я набирала 6 кг веса, мы забрали жир из всех проблемных зон, и вкачали часть его в ягодицы.»

В ближайшее время Анне предписаны некоторые ограничения.

«Худеть мне пока категорически нельзя, а то уйдёт самое важное, перекачанный жир. Этого хочу я меньше всего», - делится аристка.

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