Валерий Меладзе попросил гражданства Грузии?

Об этом сообщило в понедельник местное информационное агентство GHN (Georgian News Agency). По данным, полученным из других источников, речь идет о предоставлении Валерию Меладзе гражданства Грузии при сохранении ему гражданства РФ.

С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Поправки были инициированы в связи недавними изменениями в конституции. Для восстановления гражданства уроженцы Грузии должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

Желающий восстановить гражданство должен подпадать под несколько критериев, в частности владеть грузинским языком в рамках установленных стандартов, также он не должен быть в розыске или подвергаться выдворению из страны. При этом обладателей гражданства Грузии больше не будут его лишать при получении гражданства другой страны.

Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС близкие к певцу источники, "в настоящее время Валерий Меладзе находится в Грузии, в Батуми, где проживают его близкие и родные". 18 и 19 августа он выступал на концертах в Батумском музыкальном центре, посвященных 80-летию со дня рождения грузинского певца и актера, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.

A post shared by Валерий Меладзе (@meladze.ru) on Aug 19, 2018 at 12:10pm PDT

Перед поездкой в Грузию Меладзе выложил фотографию, подписав ее: "Улетаю в Грузию!!! Меня ждет насыщенная программа!!!". Следом последовало видео, которое он подписал с капелькой юмора: "Я на родном районе!!! Флаги вывешены в честь приезда!)))". Под "флагами" певец подразумевает вереницу одежды, которая вывешена на улице для сушки.