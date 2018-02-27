Владимир Левкин: Лучший подарок - кожаная плеть для сексуальных утех!

Владимир обнимает во время интервью свою жену Марусю, и настаивает, чтобы ее называли именно Марусей...



Маруся и Владимир Левкин

- Сегодня презентация «Банка тайн», нам обещали, что звезды будут рассказывать нам свои тайны, запечатывать их сургучом и консервировать на сто лет.

- Нам не обещали, не рассказали об этом! Мы хотели послушать чьи-то тайны и не раскрывать свои.

- Вот, а мы как раз хотели узнать Ваши! Есть ли какие-то у вас тайны, которые Вы скрывали друг от друга?

- Мне сегодня вручили медаль за милосердие, но это не тайна.

В разговор вступает жена Маруся.

- А я должна сделать такой вид, почему ты скрывал, что ты милосердный? Я да, обычно я с плеткой дома. Вот у нас знаете, есть тайна, которую мы можем выдать, есть кожаные плетки для сексуальных утех, нам их подарили друзья на три года свадьбы, - это как раз кожаная свадьба, и они решили это подарить. Тайна в том, что мы ни разу еще даже не вскрыли их из коробочек! Кому передарить? Есть желающие? Пожалуйста!

- Ты подожди, не надо передаривать. Аукцион устроим. Мы с тобой молодые, у нас вся жизнь впереди, много экспериментов. Мы вам все тайны открыли. Чушь какую-то, любимая, несешь.

- Может планируете кого-то в дальнейшем высечь?

- О, это идея! А из кого будем, из дочери Ники высекать? У нас пятилетняя дочь, с каждым днем все умнее, и умнее и из-за этого она становится непослушной, ну, в принципе, как и все дети. Поэтому каждый день я ей угрожаю, что сейчас тебе дам ремня. Может быть настанет этот день?

- Подожди сейчас защитники детей на тебя набросятся, успокойся, не говори так. Это будет наша тайна.

- Как часто приходиться скрывать друг от друга что-то, что не хотелось бы говорить?

- А мы не скрываем ничего друг от друга. Да?! Да.

- Нет, скрывает он все.

- Да? Я?

- Да. Всегда, когда он сходит, приходит и молчит, я такая умная мудрая, смотрю на него и говорю: ты что-то скрываешь, а потом проходит время и все становится явным, и я говорю, я же говорила, что ты скрывал.

- Я просто считаю, что очень часто, когда что-то рекламируют, рекламируют какой-то пшик... И когда человек говорит: я буду, я что-то сделаю, я лучше сделаю, - а потом я все равно ей расскажу, она прекрасно знает. Поэтому даже если я задумчивый, значит, я что-то такое хорошее задумал. Плохого не могу задумать, хочется плохого иногда задумать по поводу кого-нибудь, но не получается.

- Такой таинственный...

- Да, я сегодня таинственный. Слышали, как я разговариваю, бла-бла-бла, таинственно!

- Были ли моменты, которые неприятно было узнать друг от друга?

- Даа! Оказывается, у него до меня было три жены!

- Сюрприз! Я синяя борода, что ли? Не понял! Еще одна тайна Владимира Левкина? Да, нет, встретились, полюбили друг друга, все друг о друге рассказали в первую ночь. «Мы встретились чисто случайно, я даже не помню где». Поэтому мы как чистый лист.

- Мы всегда вместе, и в мучительные ночи, когда малышка болеет, я как мама очень сильно переживаю.

- Да, поэтому не болейте, ешьте чеснок, чтоб к вам никто не подходил, и ни одна болезнь не нападет. На корпоративчики пришли, - чесночку бац! И никто вас не заражает, все будет хорошо! Я не знаю, что ты там какую-то ерунду говоришь. Да, тяжелый труд. Мне иногда, любимая, когда ты говоришь эти слова, хочется сказать: расскажи это шахтерам.

- А я не про работу, я про личное.

- Расскажи это шахтерам. К работе у меня нет претензий, я ее очень люблю.

- Счастлива. А, у меня же вышел альбом! Да, вспомнила. Наконец-то Владимир Левкин выпустил своему единственному творению альбом, это называется «Такой классный». И ты эту песню сегодня споешь.

- Может, какие-то подарки уже друг другу заготовили?

- Зачем, все должно быть, сюрпризом, экспромтом. Нет, я уже придумала, что я тебе подарю. Я тебе флешку подарю! Когда ты одна будешь ходить на концерты, чтобы у тебя хотя бы фонограммы были с собой. Нельзя флешку?

- На самом деле, в этом году мы открываем большой продюсерский центр, именно в это время когда все разъехались. Чтобы все расписать, все построить, чтобы понять, куда мы двигаемся, и что мы делаем.

- Пусть папа работает, а мы с нашей дочкой будем кататься на коньках, на горках, как все русские люди останемся в России, никуда не поедем, и будем наслаждаться зимой отдыхом, и семьей. Да, тем более рядом парк. Далеко не ходить.

Ксения КУЗНЕЦОВА