«Яндекс.Музыка» назвала самые повторяемые песни

Композицией, которую чаще всего ставят на репит, стала "Тает лед" группы "Грибы". На втором месте песня "Розовое вино" Элджея & Feduk, на третьем - Shape of You британца Эда Ширана.

"Смещение интереса у пользователей Яндекс.Музыки в пользу современной популярной, танцевальной музыки и рэпа отразилось в топе треков, которые чаще всего ставили на репит в течение последнего года", - отметили в компании.

Кроме того, сервис выявил слушателей-рекордсменов по числу непрерывных прослушиваний одной композиции.

Среди аудитории до 18 лет лидером оказался пользователь Яндекс.Музыки из Краснодара, который 101 раз подряд прослушал песню Gucci Gang американского рэпера Lil Pump. Среди пользователей старше 18 лет - слушатель из Екатеринбурга, который послушал "В лесу родилась ёлочка" 253 раза без перерыва. "И, что самое интересное, — продолжает её слушать и сейчас" - отметили в компании.