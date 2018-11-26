Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида

"В адрес Тверского УФАС России поступило заявление от "родительской общественности Твери", в котором жители города выражают беспокойство в связи с проведением 3 декабря концерта Егора Крида в Твери, чьи выступления предназначены, в том числе, для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку на афишах в городе. В заявлении отмечается, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей", - говорится в сообщении.



AЕгор КридT

По данным пресс-службы, в заявлении приведены выдержки из текстов песен исполнителя, отмечается, что они "изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути".

"Также в заявлении содержатся требования о проведении проверки деятельности концертного зала "Юбилейный" требованиям Закона №436 "О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию" и об отмене концерта артиста", - отметили в УФАС.

Заявление жителей города будет рассмотрено управлением на предмет соответствия концерта Крида требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах. "Кроме того, заявление будет направлено в Комитет по делам культуры Тверской области для рассмотрения в рамках имеющихся полномочий", - пояснили в пресс-службе.