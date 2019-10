5 самых популярных альбомов Криса Ри переизданы бокс-сетом с би-сайдами

Пять из самых популярных альбомов Криса Ри с середины 80-х до начала 90-х годов — Shamrock Diaries (1985), On The Beach (1986), Dancing With Strangers (1987), The Road to Hell (1989) и Auberge (1991) — будут переизданы в формате специальных двойных CD сетов.

Каждый сет содержит отремастированный оригинальный альбом и дополнительный диск, включающий записи концертных выступлений, би-сайды и ранее неизданные версии композиций из оригинальной пластинки.

Издания также содержат специально написанные заметки, включающие пять новых эксклюзивных интервью с Крисом Ри, уникальных для каждого релиза и описывающих историю создания каждого альбома. Обложки каждой пластинки остались одинаковыми с оригинальными.

Крис Ри стал одним из самых популярных сольных исполнителей Великобритании. Его карьера, продолжающаяся уже более 40 лет, и более 30 миллионов копий альбомов, проданных во всем мире, на деле доказывают этот факт. Уважаемый автор песен, дающий концерты по сей день, выпустил 24 студийных альбома, самый последний из которых, Road Songs for Lovers, вышел в 2017 году и был встречен признанием критиков и коммерческим успехом.

Shamrock Diaries, первоначально выпущенный в апреле 1985 года, является первым релизом из пяти переиздающихся. Седьмой студийный альбом Криса Ри стал его первым, который попал топ-20 британского чарта и получил серебряную сертификации только в Великобритании, не учитывая другие страны. Это был старт невероятно плодовитой карьере, за которую артист любим и сегодня. Синглами с этого альбома стали Stainsby Girls и Josephine.

В апреле следующего года был выпущен On The Beach. Он также вошел в британский чарт под номером 11. Эта пластинка начала строить международную репутацию Криса в верхних позициях чартов всей Европы. Альбом получил платиновый статус в Великобритании. Заглавный трек альбома стал его единственным синглом.

В сентябре 1987 года был выпущен Dancing With Strangers, ставший первым по-настоящему крупным успехом Ри в Великобритании, достигнув второго места в национальном чарте. Заработав платиновый статус в Великобритании, пластинка пользовалась глобальным успехом. Синглами с альбома стали Let’s Dance, Loving You Again, Joys of Christmas и Que Sera.

Road To Hell был выпущен в октябре 1989 года и является самым успешным студийным альбомом Ри. Он возглавлял британский альбомный чарт в течение трех недель и был сертифицирован шесть раз платиновым в Великобритании. Ведущий сингл пластинки Road To Hell (pt 2) стал самой успешной песней Ри. Снова хит по всему миру, альбом был распродан миллионными тиражами.

Auberge — последний альбом в новой пятерке переизданий. Выпущенный в феврале 1991 года, он снова возглавил британский чарт, достигнув двойного платинового статуса продаж. Заглавный трек также дал Ри один из его самых больших хитов, достигнув номера 16 в хит-параде Великобритании. Другими песнями, выпущенными в качестве синглов, стали Heaven, Looking for The Summer и Winter Song.