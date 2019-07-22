«ДДТ» сыграли 8 новых песен, и готовят новую программу

Выступление ДДТ прошло на фестивале «Нашествие 2019».
«Мы сыграли 8 новых песен. Это для нас важно — и посмотреть на реакцию слушателей, да и самим уже старое надоело. Самый главный двигатель прогресса — старое надоедает. Плохо, когда музыкант превращается в артиста — музыкант должен всегда создавать что-то новое.
Чем дольше я живу, тем больше мне нравится все это делать. Мы работаем над новой программой, которая в следующем году, я надеюсь, случится. Работы много, и она долгая. Музыки — море. Я не раб одного определенного стиля».
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