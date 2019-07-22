«ДДТ» сыграли 8 новых песен, и готовят новую программу

Одиннадцать лет съемок, десятки городов — самый масштабный проект о легенде русского рока. Этот фильм — попытка глазами героя увидеть, как изменилась наша страна за эти 11 лет, как изменились стихи Шевчука, его музыка, группа ДДТ, как менялся сам Шевчук, что происходило с ним и со всеми нами в эти 11 лет.

