Егору Криду запретили въезд на Украину до 2021 года

Как сообщает «112 Украина», певец не сможет попасть в страну до 2021 года. Решение было принято еще зимой 2016 года, однако известно об этом стало только сейчас.



Егор Крид

В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на пять лет, — цитирует телеканал сообщение Службы безопасности Украины на запрос телеканала.

Причиной запрета могло стать выступление Крида в Крыму в 2015 году. В марте 2016-го артиста без объяснений развернули в аэропорту Киева, когда он с командой летел на Украину из Петербурга с пересадкой в Минске.