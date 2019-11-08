Личные вещи Кита Флинта продадут на аукционе

Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его сведениям, всего на торги будет выставлено порядка 170 предметов, среди которых пирсинг музыканта, дубовая кровать, выполненная в готическом стиле; предметы мотоциклетной экипировки и награды вокалиста. Все вырученные средства пойдут на погашение долгов Флинта.



Кит Флинт

В аукционном доме Cheffins Fine Art заявили, что оценить стоимость лотов "почти невозможно".

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в местечке Норт-Энд, возле городка Грейт-Данмоу в графстве Эссекс.

Электронная группа The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала "Firestarter" (1996). После выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Всего группа выпустила семь студийных альбомов. Выход последнего под названием "No Tourists" состоялся 2 ноября 2018 года.