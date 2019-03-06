Песни The Prodigy вошли в топ российских стримингов

«Количество прослушиваний треков The Prodigy в последние несколько дней выросло почти в 12 раз по сравнению с 3 марта. Резкий рост прослушиваний начался примерно в 14:30 4 марта - сразу после появления новости о трагическом событии», - сказал руководитель продвижения музыкального сервиса «ВКонтакте» Роман Богаутов.

Он добавил, что в эти дни самыми популярными треками группы стали Smack My Bitch Up, Breathe, Firestarter, Omen (Reprise).



The Prodigy

В пресс-службе «Яндекс.Музыка» сообщили, что прослушивания The Prodigy с момента появления новостей о смерти фронтмена группы выросли более чем в четыре раза.

«Песня Omen поднялась с 877 на второе место с результатом 28 тыс. 931 прослушивание», - говорится в сообщении.

В список самых прослушиваемых песен на «Яндекс.Музыке» также вошли такие треки группы как Breathe, Smack My Bitch Up, Voodoo People, Firestarter и Timebomb Zone.

Ранее сообщалось, что группа The Prodigy отменила все концерты после смерти вокалиста К.Флинта. О смерти музыканта стало известно днем 4 марта. По сообщению музыкантов группы, он совершил самоубийство.